Центр «Космическая разведка» готовит из школьников аэроконструкторов

Август 9, 2018 0

На IX Международной специализированной выставке «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование», которая 8-10 августа проходит в Казани, можно ознакомиться  и с аэротворчеством школьников. Свои макеты выставили воспитанники организации «Космическая разведка».  «Магариф» пообщался с ее руководителем Игорем Григорьевым и узнал, как здесь воспитывают будущих констукторов, начиная с первого класса. 

Детская общественная организация «Космические разведчики», функционирует с 2000 года. Сейчас в Казани она базируется на двух площадках. Это  Центр внешкольной работы Авиастроительного района и Центр аэрокосмического образования на базе школы № 35. «Космические разведчики» — это соединение скаутской и инженерной подготовки. Дети занимаются астрономией, наблюдениями, ходят в походы. Сейчас мы плотно работаем с инженерией. Ребята делают макеты космических кораблей» — рассказал руководитель центра.
WhatsApp Image 2018-08-09 at 13.02.07WhatsApp Image 2018-08-09 at 13.02.57«Космические разведчики» вовлечены в движение WorldSkills и JuniorSkills. Игорь Григорьев является региональным экспертом JuniorSkills по компетенции «Аэрокосмическая инженерия». На занятиях в Центрах  внешкольной работы Авиастроительного района и  аэрокосмического образования  школьники  под руководством преподавателей занимаются  ракетомаделированием, робототехникой, программированием,  распечатывают модели  на 3D-принтере.

 

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