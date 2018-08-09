Центр «Космическая разведка» готовит из школьников аэроконструкторов

На IX Международной специализированной выставке «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование», которая 8-10 августа проходит в Казани, можно ознакомиться и с аэротворчеством школьников. Свои макеты выставили воспитанники организации «Космическая разведка». «Магариф» пообщался с ее руководителем Игорем Григорьевым и узнал, как здесь воспитывают будущих констукторов, начиная с первого класса.

Детская общественная организация «Космические разведчики», функционирует с 2000 года. Сейчас в Казани она базируется на двух площадках. Это Центр внешкольной работы Авиастроительного района и Центр аэрокосмического образования на базе школы № 35. «Космические разведчики» — это соединение скаутской и инженерной подготовки. Дети занимаются астрономией, наблюдениями, ходят в походы. Сейчас мы плотно работаем с инженерией. Ребята делают макеты космических кораблей» — рассказал руководитель центра.

«Космические разведчики» вовлечены в движение WorldSkills и JuniorSkills. Игорь Григорьев является региональным экспертом JuniorSkills по компетенции «Аэрокосмическая инженерия». На занятиях в Центрах внешкольной работы Авиастроительного района и аэрокосмического образования школьники под руководством преподавателей занимаются ракетомаделированием, робототехникой, программированием, распечатывают модели на 3D-принтере.