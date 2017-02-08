Чаще всего покупателей не устраивает качество дверей, окон и мебели

0,3 % россиян обращаются за помощью в защите своих прав в Роспотребнадзор. В Европе эта цифра в 10 раз больше. Если говорить о нашей республике, то за прошлый год управление рассмотрело более 8 тыс. жалоб от татарстанцев. К слову, десять лет назад в Роспотребнадзор поступало не более 1300 обращений.

Ежегодное увеличение числа обращений жителей свидетельствует о повышении грамотности и активности потребителя, полагает Роспотребнадзор. Любопытно, что часто люди не довольны покупками в Интернет-магазинах. Покупатели жалуются на качество гаджетов, бытовой техники, дверей, окон и мебели.