Часть оплаченных в Татфондбанке налогов не поступила в бюджет

В сложной ситуации оказались налогоплательщики, оплатившие налоги в Татфондбанке. Ряд платежей не дошли до бюджета. В результате, налоговые органы начали начислять штрафы и пени. Об этом сообщили на пресс-конференции, прошедшей сегодня в ИА «Татар-информ».

Руководитель Управления ФНС России по Республике Татарстан Марат Сафиуллин отметил, что налогоплательщик имеет право обратиться в налоговый орган и представить документы, подтверждающие перечисление налоговых платежей. Если документы в порядке, то будет приостановлено начисление штрафов и пеней с момента оплаты налога.

«Все вопросы, которые поднимаются нашими налогоплательщиками, будут рассматриваться комиссией налогового органа. По каждому конкретному случаю будет выноситься решение. На сегодняшний день поступило 61 заявление», — сказал Марат Сафиуллин.

Задолженность по «замороженным» в Татфондбанке перечислениям в налоговую инспекцию согласно принятым заявлениям составляет порядка 25 млн рублей. Эта сумма не окончательная и будет корректироваться по поступающим заявлениям.

Контактный телефон для получения информации по вопросам, связанным с оплатой налогов и сборов: 8-917-230-67-74 (73) (в рабочее время с 8.00 до 20.00), (843) 235-11-30 (в рабочее время с 9.00 до 18.00) — телефон горячей линии УФНС РФ по Республике Татарстан.