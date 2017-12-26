Челнинская школа стала призером всероссийского конкурса на лучшую столовую

В Москве состоялся финал конкурса на лучшую школьную столовую, заявки на участие в котором подали школы из 37 регионов России. Набережные Челны представляла Гульсиря Минигулова, повар лицея № 78 имени А. С. Пушкина, пишет газета «Челнинские известия».

Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе повара выполняли домашнее задание — представляли экспозицию тематического стола «Здоровое питание в семье». Второй этап состоял из практической части.

Гран-при получила тольяттинская школа № 56. Лучшие сельские школьные столовые находятся в Оренбургской, Томской и Тамбовской областях, а также в Крыму.