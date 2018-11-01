Чем занять школьников в каникулы?

В дни осенних каникул для казанских школьников подготовили множество увлекательных мероприятий: мастер-классы, научные шоу и экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специальную развлекательную программу для учащихся подготовила дирекция парков и скверов.

В пятницу, 2 ноября, в парке им. Урицкого, в культурном центре «Московский» будет дан старт проекту «Занимательные каникулы». Проект ориентирован на всестороннее развитие учеников: будут проведены мастер-классы и нестандартные уроки. Планируется, что каждый день будет посвящен конкретной тематике. Это может быть экология, наука, искусство и т.д. Например, 2 ноября состоится мастер-класс по изготовлению коллажей и мастер-класс по стрит-арту. Все занятия проводятся бесплатно.

В этот же день в Горкинско-Ометьевском лесу, на территории эко-центра «Дом» будет организован показ научно-познавательного шоу «Погода, меняющая планету». Детям смогут узнать все, что хотели о космосе, им расскажут о парниковом эффекте, таянии ледников, движении холодных и горячих потоков.

В субботу, 3 ноября, всех желающих ждут в культурном центре «Московский» на мастер-класс по экологии. А в воскресенье, 4 ноября, в парке им. Урицкого состоятся мастер-классы и эксперименты по химии и физике от лаборатории интерактивных программ.

Также в ночь с 4 по 5 ноября пройдет ежегодная акция «Ночь искусств», когда все культурные учреждения страны распахнут свои двери гостям.