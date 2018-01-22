Чиновников Татарстана обучат деловому татарскому

Осваивать тонкости государственного языка будут в вечернее время.

На базе Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета состоялось открытие программа повышения квалификации «Татарский язык для государственных гражданских служащих». На церемонии открытия приняли участие руководитель Департамента государственной службы и кадров при Президенте РТ Александр Белов и заместитель директора ВШГМУ Ильнур Шарипов. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Программа включает в себя 40 часов обучения и продлится до 23 марта. Во время учебы слушатели ознакомятся с языковой политикой в Республике Татарстан, нормами литературного языка, особенностями делового стиля, а также научатся вести переговоры в деловой сфере.

К обучению приступили сразу 2 группы слушателей. Одна группа сформирована из русскоговорящих слушателей и рассчитана на изучение начального уровня делового татарского языка. Вторая же предусматривает углубленное изучение.

Курсы завершатся итоговой аттестацией и вручением документов установленного образца.