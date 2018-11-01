Число отремонтированных колледжей и техникумов в РТ к концу года вырастет до 48

До конца 2018 года в Татарстане планируется капитально отремонтировать 11 колледжей и техникумов, 9 из них уже сданы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Программа капремонта ресурсных центров на базе колледжей и техникумов в Татарстане реализуется с 2014 года. На капремонт 11 техникумов и колледжей РТ в 2018 году из республиканского бюджета выделен 681 млн рублей.

«За четыре года реализации программы в РТ отремонтированы 37 профессиональных образовательных организаций, общий объем финансирования составил 2,7 млрд рублей», – отметили в пресс-службе министерства.

Ресурсные центры готовят квалифицированных кадров по программам среднего профессионального образования с учетом запросов региональной экономики. Кроме того, в ресурсных центрах повышают квалификацию преподаватели и мастера производственного обучения.

В прошлом году в республике отремонтировали 10 колледжей и техникумов на сумму 681 млн рублей.