Что грозит персоналу лагеря? В деле о массовом отравлении разбирается Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка

В деле об отравлении детей в детском оздоровительном лагере «Дуслык» разбирается Анна Кузнецова. Сейчас идет осмотр лагеря с участием специалистов Роспотребнадзора, изымаются пробы воды и продуктов. В лагере работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС. Детский омбудсмен настаивает привлечения к персональной ответственности руководителя учреждения за причинение вреда жизни и здоровью детей.

Сайт журнала «Магариф» уже сообщал о случае в Удмуртской Республике. Предварительно установлено, что дети прибыли в лагерь «Дружба» для участия в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», при этом мероприятие организовано без должного уведомления Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. Кроме того, расчетная численность лагеря составляет 380 детей, тогда как участников было более 500, сообщается на сайте Уполномоченного по правам ребенка.

Анна Кузнецова направила обращение руководству регионального управления Роспотребнадзора и обсудила ситуацию с главой федерального ведомства. Детский омбудсмен настаивает на всестороннем расследовании чрезвычайного происшествия