Чулпан Хаматова взяла отпуск на полгода

В театре «Современник» сообщили о том, что известная актриса Чулпан Хаматова уходит в отпуск.

Сегодня в СМИ появилась информация об уходе актрисы из труппы. Чулпан Хаматова приняла решение об уходе из московского театра «Современник», сообщает «Газета. RU» со ссылкой на информированный источник. В самом театре эту новость опровергли и сказали о том, что Чулпан уходит в отпуск, а не увольняется. Позднее ТАСС сообщил о том, что пресс-служба театра назвала слухи об уходе Чулпан Хаматовой ложью.

Напомним, актриса пришла в «Современник» 19 лет назад. Она также возглавляет благотворительный фонд «Подари жизнь».

Жизнь и творчество актрисы тесно связаны с Казанью. Чулпан Хаматова является почетным гражданином столицы Татарстана.