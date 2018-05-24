Дан старт к подготовке к Всероссийскому съезду работников дошкольного образования

23 мая в Минобрнауки России состоялось первое заседание оргкомитета V Всероссийского съезда работников дошкольного образования, который пройдёт в ноябре текущего года в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

В состав оргкомитета Съезда вошли представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, экспертного сообщества, политические и общественные деятели.

На первом заседании оргкомитета участникам был представлен проект программы Съезда, состоялся предметный анализ предлагаемых для обсуждения на Съезде тем, направлений работы, дискуссионных площадок и секций, которые предложили члены координационной группы по вопросам дошкольного образования.

Напомним, 23-24 ноября 2018 года в Москве состоится V Всероссийский съезд работников дошкольного образования. Он является значимым мероприятием, направленным на обсуждение научно-практических, учебно-методических вопросов дошкольного образования с целью содействия модернизации содержания дошкольного образования, развития образовательных технологий в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, распространения лучших педагогических практик.

Ожидается, что в работе Съезда примут участие делегаты из всех регионов Российской Федерации, в том числе победитель и лауреаты IX Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 2018 года».