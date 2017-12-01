Дед Мороз из Великого Устюга и российский боксер обратились к женщинам Татарстана с просьбой

Всероссийский Дед Мороз, на днях прибывший в Казань, рассказал о желаниях детей. В этом году на почту к Деда Мороза поступило более четырех тысяч писем. Около половины из них содержат одну просьбу.

«Дети просят Деда Мороза вернуть им папу. Из писем становится ясно, что родитель жив, но бросил семью, где есть маленькие дети. Кроме того, вчера на улицах Казани ко мне подбежали девочки-близнецы. Они попросили подарить им куклу и вернуть папу. Хочу обратиться к мамам. Прошу вас не растите «нунь». Современные родители чрезмерно опекают своих сыновей. Дети вырастают неспособными самостоятельно принимать решения и нести ответственность за поступки», — сказал гость из Великого Устюга.

Российский боксер Ростислав Плечко, который лично исполнит новогоднюю мечту 8-летнего Виталия из Казани, присоединился к словам Деда Мороза и рассказал о об истории своего успеха. «Я прошу родителей не ограничивать детей. Пусть дети занимаются тем, к чему у них талант. В детстве у меня была инвалидность. До пяти лет мама носила меня на руках. Конечно, физические нагрузки были мне противопоказаны, но я шел к своей мечте», — рассказал Ростислав.