Депутат Госдумы предложил разрешить учителям делать уколы

Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко готовит законопроект, согласно которому учителям, полицейским, спасателям, а также альпинистам могут разрешить в экстренных ситуациях делать инъекции и использовать дефибрилляторы, пишет «Парламентская газета».

Согласно действующему законодательству, медицинскую помощь можно оказывать только в специальных организациях, имеющих лицензию на такую деятельность. Депутат считает, что, разрешив учителям делать уколы и использовать дефибриллятор, можно было бы спасти жизни школьников. Напомним, что за прошлый учебный год на уроках физкультуры погибли около 200 детей.