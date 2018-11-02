Державинские чтения

2 ноября в Союзе Писателей РТ состоялся 5-й Республиканский конкурс чтецов им. Г.Державина, который проводится Министерством культуры РТ совместно с Союзом писателей РТ.

В конкурсе приняли участие учащиеся школ, средних специальных учебных заведений и вузов Республики Татарстан. Наиболее активными были представители Алексеевского, Дрожжановского, Лаишевского районов РТ, городов Казань, Арск, Альметьевск, а также студенты Казанского Государственного университета Культуры и искусств, Казанского музыкального училища, Казанского театрального училища, Альметьевского политехнического колледжа, Казанского суворовского училища.

Конкурс проводится в 2 этапа: на заочном этапе участники присылают видеоролики с чтением стихов Державина или Пушкина, а сегодня был очный тур, в котором приняли участие победители Заочного тура. Конкурс начался с выступлением самых юных участников — Центра инновационных инициатив г. Казани. Самый маленький участник конкурса – шестилетний Константин Заглядин прочитал оду «Бог» Г. Державина.

Альфия ГАЛИМУЛЛИНА, профессор кафедры русской и зарубежной литературы КФУ