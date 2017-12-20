Десятиклассница из Альметьевска победила в Международной олимпиаде по русскому языку

С 14 по 16 декабря в г. Москве проходил заключительный этап Международной олимпиады по русскому языку. В ней приняли участие зарубежные школьники старших классов, для которых русский язык является иностранным, и дети-билингвы, обучающиеся в школах с русским языком обучения или в школах с преподаванием ряда предметов на русском языке из 18 стран.

Татарстан представляли 14 школьников. В финал олимпиады прошли две старшеклассницы из Альметьевска — Аделя Закирова и Елена Сайбель. В результате заключительных испытаний Елена стала победителем в номинации «Русский язык как неродной» среди учащихся 10 классов.