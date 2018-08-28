Дети-сироты из Набережных Челнов получили ключи от бесплатных квартир

Шесть детей-сирот из Автограда, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от бесплатных квартир, пишут «Челнинские известия».

Всего в очереди на текущий год стоит 24 человека. Начальник отдела опеки и попечительства при исполкоме города Роза Гернер сообщила, что восемь молодых людей уже определились с местом своего жительства.

Так, один будет жить в Казани, трое – в Нижнекамске, еще трое – в Набережных Челнах, один – в селе Круглое Поле Тукаевского района.

На расходы на приобретение жилья для детей-сирот из федерального и республиканского бюджетов было выделено 355,2 млн рублей.