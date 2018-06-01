Детская железная дорога открывает летний сезон

Сегодня в поселке Залесный Детская железная дорога организуют праздник в честь открытия летнего сезона. В этот день дети в возрасте до 14 лет смогут прокатиться на поезде бесплатно, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Проект реализуется с 2007 года. Дети проходят обучение, а после выступают в роли машинистов, путейцев, движенцев и вагонников на работающей железнодорожной модели. Поезд «Радуга» курсирует между станциями Молодежная и Изумрудная, общая протяженность пути – 4 км.

В честь открытия летнего сезона и Дня защиты детей на Детской железной дороге (ост. «Казанский железнодорожный техникум» — прим.) пройдут концерт, конкурсы, торжественная линейка воспитанников Детской железной дороги и развлечения от аниматоров.

1 июня поезд совершит 4 рейса: в 10.00, 11.23, 14.15 и 15.38.