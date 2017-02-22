Детский омбудcмен предлагает расширить перечень профессий для выпускников школ с ОВЗ

Образовательных организаций, которые осуществляют прием по программам профессиональной подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья, мало. Кроме того, они предлагают небольшой перечень профессий: штукатур, маляр, хозяйка усадьбы, пчеловод. Обдусмен из Новосибирска предлагает расширить перечень этих профессий, сообщает сайт Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

Создана рабочая группа для изучения возможности расширения перечня профессий для профессионального обучения выпускников коррекционных школ и введения квот в учреждениях профессионального образования.

В заседании рабочей группы приняли участие руководители коррекционных школ, учреждений профессионального образования, представители министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.

Напомним, в Конвенции о правах инвалидов декларируется право на получение образования. Для этого должны быть созданы специальные условия.