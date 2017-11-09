Девять студентов КФУ будут получать стипендию Академии наук Татарстана

Стипендия Академии наук РТ назначена 15 студентам, 9 из которых учатся в Казанском федеральном университете. Как сообщается на портале вуза, студенты будут ее получать в осенне-зимний семестр 2017/18 учебного года.

Стипендия присуждена студентам дневного отделения вузов республики, имеющим отличные и хорошие успехи в учебе и научной работе, победителям конкурса научных работ и технических разработок по гуманитарным, естественным, техническим отраслям наук. Известно, что ее обладатели будут получать по 2300 рублей с сентября по февраль.