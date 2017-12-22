Девятиклассник открыл стрельбу по школе

В Комсомольске-на-Амуре правоохранительные органы проверяют информацию о стрельбе на территории одной из городских школ. Ранее местные СМИ сообщили о том, что ученик ранил нескольких школьников.

В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что девятиклассник вышел на крыльцо школы и выстрелил по газонам из пистолета, внешне схожего с пневматическим. Несколько пуль рикошетом попали в троих семиклассников, находившихся в школьном дворе, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.