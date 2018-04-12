Девятиклассники школ Татарстана завтра пройдут собеседование по русскому языку

13 апреля в регионах России стартует масштабная апробация устного собеседования по русскому языку, которое в новом учебном году станет допуском к ОГЭ после девятого класса. Завтра собеседование пройдут девятиклассники 291 школы Татарстана.

Апробация устного экзамена по русскому языку 13 и 16 апреля запланирована в большинстве российских школ. Об этом сегодня на тематической мультимедийной пресс-конференции рассказал замминистра образования и науки РФ, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. «Введение устной формы давно обсуждалось. Об этом говорила и министр Ольга Васильева. В этом году будут сдавать так, как у нас первый год добровольно, но уже 80% выпускников девятых классов будут сдавать собеседование», — сообщил Кравцов.

В Татарстане согласие на участие в апробации дала 291 школа республики. Об этом ранее сообщал первый заместитель главы регионального министерства Ильсур Хадиуллин.