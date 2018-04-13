Девятиклассники Татарстана проходят устное собеседование по русскому языку

В ряде школ республики проходит устное собеседование с учениками 9 класса. Участие в апробации устного экзамена по русскому языку принимают учащиеся около 80% российских школ. Школам было рекомендовано провести собеседование в 10.00-14.00 ч, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Планируется, что прохождение итогового собеседования с 2018/2019 учебного года станет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА-9). Результаты апрельской апробации не будут влиять на допуск учащихся к ГИА-9 в 2018 году.

Со следующего учебного года итоговое собеседование для девятиклассников будет проводиться во вторую среду февраля.

Для участников, получивших «незачет», пропустивших или не завершивших итоговое собеседование по уважительным причинам, будут предусмотрены дополнительные сроки сдачи – вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая.