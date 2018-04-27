Директор Лаишевской школы-интерната подозревается в воровстве продуктов у слепых детей

Директор Лаишевской школы-интерната для слепых подозревается в воровстве продуктов у детей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Установлено, что 44-летняя руководитель учреждения велела поварам выносить для нее часть продуктов, в том числе мясо. В результате женщине удалось похитить еды на 230 тысяч рублей.

Помимо этого, она неоднократно обналичивала десятки тысяч рублей по поддельным договорам через фирму, которая поставляла продукты для школы-интерната. Установлено также, что по ее приказу водитель школы списал горюче-смазочные материалы на сумму более 100 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело о мошенничестве.