Директор сельской школы: «Не хватает учителей-мужчин»

«Магариф» поинтересовался о возможных способах сокращения дефицита педагогических кадров в сельских школах. Проблему нехватки учителей на селе может усугубить возможное увеличение срока выплаты детского пособия. Осенью Госдума РФ рассмотрит законопроект, предполагающий выплате детского пособия по уходу за ребенком до семи лет.

Мы обратились к директору Юлсубинской школы Рыбно-Слободского района Ниязу Гарипову, чтобы узнать его мнение относительно данного законопроекта.

«Думаю, что такое долгое нахождение учителя в декретном отпуске будет иметь отрицательное влияние на его профессиональные способности. Педагог должен непрерывно работать над совершенствованием своих знаний. Из своего опыта могу сказать, что даже когда мы приходим на работу после летнего отпуска, начинаем искать буквы на клавиатуре компьютера, навыки начинают утрачиваться. Безусловно, семилетний декретный отпуск повлияет на кадровую политику учебных заведений. Я возглавляю сельскую школу и мне приходится вести и хозяйственные дела. В городских школах сотрудников на порядок больше: есть заведующий хозяйственной частью, обслуживающий персонал и т.д. А в сельских школах кадров не хватает. Если бы учителей-мужчин было больше, было бы намного легче работать. Сейчас мужчин, выбравших благородную профессию педагога, очень мало. Например, в коллективе нашей школы работают только четверо мужчин», — рассказал Нияз Ильязович.