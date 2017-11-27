Директор театра им. В. Качалова Александр Славутский празднует 70-летие

70-летие празднует сегодня художественный руководитель-директор Казанского академического русского Большого драматического театра им.В.И.Качалова, народный артист России, народный артист Татарстана, лауреат Гос.премии РТ им.Г.Тукая, лауреат Премии Правительства России им.Ф.Волкова Александр Славутский.



Александр Яковлевич поставил более 80 спектаклей по произведениям русской и мировой классики, лучшим образцам современной драматургии. Режиссер более 35 лет возглавляет театральные коллективы. С 1994 года Александр Славутский — главный режиссер, а с 2007 года – художественный руководитель — директор Казанского академического русского Большого драматического театра им.В.И.Качалова и в течение последних десяти лет является редким по нынешним временам примером успешного сочетания административного и творческого руководства коллективом. Именно в период его управления театру было присвоено почетное звание «Академический».

Славутский первым в Казани поставил на сцене драматического театра мюзиклы, пользующиеся большой популярностью у зрителей, — «Скрипач на крыше» Д.Бока, Д.Стайна, «Трехгрошовая опера» Б.Брехта, К.Вайля, «Роковые яйца» М.А.Булгакова.

А.Я.Славутский известен активной общественной деятельностью. Он является депутатом Государственного Совета РТ V созыва, членом Комиссии при Президенте РТ по Госпремиям имени Габдуллы Тукая, дважды избирался членом Общественной палаты Республики Татарстан, в течение восьми лет был Секретарем Союза театральных деятелей России, представителем СТД РФ в Приволжском федеральном округе.