Для принятия решения по ЕГЭ–2018 осталась неделя

1 февраля заканчивается подача заявлений на ЕГЭ. Два экзамена будут обязательными в 11 классе — русский язык и математика, остальные — по выбору. Для того, чтобы определиться с выбором предметов у учеников выпускных классов осталась всего неделя.

Будущие инженеры, как правило, выбирают физику, для гуманитарии — историю, литературу и обществознание, медики — химию и биологию. В прошлом учебном году в Татарстане наиболее популярными предметами по выбору у выпускников 11-х классов стали обществознание, физика и биология.

Напомним, период ЕГЭ – 2018 откроют экзамены по географии и информатике. Они пойдут 28 мая. ЕГЭ по математике базового уровня назначен на 30 мая, а профильного уровня — на 1 июня. Экзамен по русскому языку пройдет 6 июня. ЕГЭ по химии и истории пройдет 4 июня. 9 и 13 июня выпускникам одиннадцатого класса предстоит сдать раздел «Говорение», следующая часть экзамена назначена на 18 июня. В этот же день пройдет ЕГЭ по биологии. 14 июня пройдет ЕГЭ по обществознанию, а 22 июня — по литературе и физике. Резервными назначены дни с 22 июня по 2 июля.