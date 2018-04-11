Дмитрий Медведев отчитался о работе правительства в сфере образования

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев представил Госдуме отчёт о результатах работы в 2012-2017 годах, в том числе о государственной политике в сфере образования.

Одной из задач правительства является формирование «у всех поколений умения и желания постоянно учиться и меняться», в том числе делая непрерывным само образование, отметил Дмитрий Медведев, сообщается на портале Правительства России. Для этого нужны современные учебные заведения, где содержание учебного процесса и всё, что с этим связано, будет мотивировать человека к учёбе.

Представитель Правительства напомнил, что с 2012 года было открыто более 5,7 тысячи новых детских садов и создано более 1,5 миллиона дополнительных мест. Происходит софинансирование расходов регионов, которые являются ответственными за эту тему. Речь идёт о практически 50 млрд субсидий в этом и следующем году. На строительство новых школ в 2016–2017 годах выделено более 50 млрд рублей. 146 школ уже открылись, из них 83 – в прошлом году. За последние семь лет было приобретено 12 тысяч автобусов, из них 1,5 тысячи – в прошлом году.

«Сегодня знаний одной лишь школьной программы, конечно, недостаточно. Мы развиваем и дополнительное образование по всем направлениям: и по гуманитарным наукам, по техническим, по естественно-научному. Почти в половине регионов появились технопарки «Кванториум» — рассказал Медведев.