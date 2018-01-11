Дни открытых дверей в ВУЗах страны

Началось второе полугодие учебного года в школах. А это значит, что выпускникам нужно усиленно готовиться к экзаменам и определиться с учебным заведением для поступления. Кто-то уже давно выбрал ВУЗ, в котором хочет получить образование, а кому-то это дается нелегко. Если абитуриент даже еще сам не знает, кем он хочет стать в будущем, при выборе средне-профессионального или высшего учебного заведения могут возникнуть трудности. А вот кто-то смотрит на престижность ВУЗа или на стоимость обучения. Но, как говорится, готовь сани летом.

Несомненно, какую-то долю информации о деятельности и условиях поступления в определенные учебные заведения можно узнать на их официальных сайтах. Но ведь могут возникнуть вопросы, на которые не сможет дать ответ только сайт. При таком случае на помощь будущим абитуриентам и их родителям придут Дни открытых дверей.

Во время таких мероприятий, находясь в стенах учебного заведения, абитуриент может почувствовать себя студентом, ощутить атмосферу университета, познакомиться с его деятельностью и задать интересующие себя вопросы компетентным людям.

Предлагаем Вашему вниманию информацию о проведении Дня открытых дверей в лучших ВУЗах России и Татарстана.

МГУ имени М. В. Ломоносова абитуриенты смогут посетить 14 января (Главное здание МГУ, Москва, Ленинские горы, 1).

В МГТУ им. Н.Э. Баумана День открытых дверей назначен на 12 апреля (г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1.).

В институтах и факультетах Казанского (Приволжского) федерального университета Дни открытых дверей будут проводиться в период с 20 января по 20 июля 2018 года.

Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) 28 января в 12.00 приглашает выпускников школ, средних профессиональных учебных заведений, их родителей, всех желающих на День открытых дверей (ул. Зелёная, 1, корпус № 2, 4 этаж).

День открытых дверей колледжа и университета КИУ состоится 20 и 28 января в 13:00 по адресу: г. Казань, ул. Зайцева, д. 15.