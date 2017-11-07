Должность начальника Управления национального образования Минобрнауки РТ теперь занимает новый человек

С 17 октября должность начальника Управления национального образования Министерства образования и науки Татарстана занимает Эльвира Зарипова.

Напомним, в середине октября стало известно о том, что Гульназ Исмагилова, ранее возглавлявшая управление, отправлена в отпуск. Как, пишет ИА «Татар-информ», отпуск Гульназ Хамзовны продлится год, так как по закону о государственной гражданской службе госслужащий имеет право брать административный. На период отсутствия основного работника с 17 октября в этой должности работает Эльвира Зарипова.

По информации «Магариф»а, Эльвира Йолдызовна возглавляла Управление образования исполнительного комитета Азнакаевского района.