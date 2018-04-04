Доработанный проект ФГОС для средней школы будет готов через неделю

Скоро будет готов доработанный проект стандартов для средней школы. Он будет вывешен на всеобщее обсуждение. Об этом рассказал директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки Андрей Петров, пишет «Российская газета».

— Сейчас говорят о том, что никакого общественного обсуждения не было. Я хочу напомнить, что стандарты были на обсуждении и к старшей школе было выдвинуто одно большое замечание — недостаточно конкретизировано содержание. Среди тех замечаний, которые звучат сейчас — нет ни одного о том, что конкретизировать не надо, — уточнил Андрей Петров.

Напомним, на прошлом заседании по единым государственным стандартам было принято решение об утверждении проекта образовательного стандарта для начальной школы. Что касается ФГОС средней школы основного общего образования, решение перенесено. До 28 марта Совет Минобрнауки принимало. Вопрос будет рассмотрен министерством сегодня.