Две работы журналистов Татмедиа признаны лучшими в России за 2017 год

Две работы республиканского агентства «Татмедиа» признаны среди лучших в России за 2017 год. Союз журналистов России подвел итоги конкурса на лучшее журналистское произведение прошлого года, сообщает сайт «Лениздат», пишет ИА «Татар информ».

Телесюжет «Прыжок в космос» Константина Величко из Набережных Челнов признали лучшей работой среди тележурналистов. Величко работает редактором-корреспондентом на телерадиокомпании «Челны-ТВ». В этой же категории отмечены работы еще двух журналистов – Елены Галимовой из Нового Уренгоя и Ирины Мокрецовой из Владивостока.

В категории «Книги о журналистике и журналистах» отличился Андрей Лебедев, который занимает пост заместителя главного редактора газеты «Республика Татарстан». Жюри отметило его книгу «В зеркале века».

Всего в конкурсе приняли участие 340 авторов среди печатных СМИ, 20 авторов среди радиокомпаний, 36 авторов от телекомпаний. Они состязались в четырех номинациях – «Печатные СМИ и Интернет-ресурсы», «Телевидение», «Радио», «Книги о журналистике и журналистах».