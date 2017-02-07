«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходит в российских регионах

7 февраля проходит Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Сегодня глава Рособрнадзора Сергей Кравцов вместе с родителями выпускников «сдаст» единый государственный экзамен по русскому языку в одной из московских школ. Взрослые смогут пройти всю процедуру ЕГЭ — от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.

В Рособрнадзоре полагают, что разъяснить все нюансы ЕГЭ родителям не менее важно, чем самим выпускникам, ведь именно они могут правильно сориентировать, настроить и поддержать своих детей.

«Мы задумали эту акцию, чтобы взрослые сами могли пройти процедуру итоговой аттестации, поделиться своим опытом с детьми и настроить их на успешную сдачу госэкзаменов», — передает слова Сергея Кравцова ТАСС.

В рамках акции родители зарегистрируются на сдачу экзамена, заполнят бланки, увидят, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, напишут небольшую работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на экзаменах, и узнают свой результат.

Как уточнили в ведомстве, вместе с Сергеем Кравцовым экзамен в этом пункте сдадут ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков-младший, актер Игорь Верник, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина, ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, а также родители выпускников этого года и журналисты.

7 февраля акцию проводят около 50 регионов России, в остальных подобные мероприятия пройдут в течение этого месяца. В них примут участие представители региональных властей, министры образования, которые расскажут и покажут родителям и журналистам, как будет проходить экзаменационная кампания 2017 года.

Источник: http://www.ug.ru/