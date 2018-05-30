ЕГЭ по базовой математике напишут 585 тыс. человек

Сегодня российские школьники сдадут Единый госэкзамен по математике базового уровня, сообщает «Интерфакс».

Экзамен станет первым обязательным в основной волне этого года. Сегодня его будут писать 585 тыс. человек, из которых 563 тыс. — выпускники школ этого года. ЕГЭ по базовой математике напишут 80 процентов всех участников основной волны экзаменов.

Для проведения экзамена организовано 5,1 тыс. пунктов в России и за рубежом. ЕГЭ начнется в 10.00 и продлится три часа, результаты станут известны до 15 июня.

Экзамен по базовой математике включает 20 заданий. Оценивать работу будут по пятибалльной системе, тогда как остальные ЕГЭ оцениваются по 100-балльной шкале. Для успешной сдачи необходима оценка выше «тройки».

ЕГЭ по математике профильного уровня состоится в пятницу, 1 июня.

Основной период Единых госэкзаменов в этом году приходится на 28 мая — 2 июля.