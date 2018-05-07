Эксперт КФУ рассказал о том, какой будет погода в Татарстане 9 мая

В День Победы, в Татарстане будет тепло и ясно. Такой прогноз озвучил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор Юрий Переведенцев, основываясь на данных Гидрометцентра России. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Столбики термометров завтра, 8 мая, поднимутся до 20 градусов. Этот день, по словам профессора, будет самым теплым на неделе. «В ночь на 9 мая в Татарстане температура воздуха поднимется до 11 градусов, днем – плюс 16, — сообщил Единому информационно-издательскому центру КФУ Юрий Переведенцев. – Осадки будут маловероятны, ветер – северо-западный».