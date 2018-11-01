Эксперты ФИПИ рассказали о типичных ошибках на ЕГЭ-2018 по русскому языку

Федеральный институт педагогических измерений обнародовал методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года по русскому языку. Автором методического материала выступила руководитель федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов по русскому языку Ирина Петровна Цыбулько.

По словам эксперта, результаты ЕГЭ по русскому языку 2018 года в целом сопоставимы с результатами ЕГЭ прошлых лет. Освоение участниками единого государственного экзамена лексических, грамматических и орфоэпических норм остается приблизительно на том же уровне, что и в 2017 году.

Между тем, наблюдается некоторая положительная динамика: во-первых, повысился средний тестовый балл сдачи экзамена на 1,9% (2017г. – 69 %, 2018г. – 70,9%), во-вторых, число высокобалльников увеличилось на 1,7% (2017г. – 25,04%, 2018г. – 26,7%) и в-третьих, незначительно уменьшилась доля выпускников, не сумевших набрать минимальное количество баллов (2017г. – 0,54%, 2018г. – 0,42%). Также, как отмечает эксперт, в этом году на 1 — 3% вырос средний балл выполнения заданий. Последнее, как считает Ирина Петровна, свидетельствует о проводимой учителями системной работе в школах, что в свою очередь способствует качественному изучению подавляющего большинства тем.

Представленные результаты, заключает автор, позволяют говорить о том, что освоение норм русского литературного языка выпускниками 11-х классов осуществляется на относительно хорошем уровне.

Исходя из имеющейся статистики, эксперт выделяет ряд следующих проблем – ошибок, которые были допущены участниками ЕГЭ-2018 чаще остальных.

Невысокий уровень коммуникативной компетенции

Как и в предыдущие годы, выпускники показывают весьма скудные навыки работы с текстом, демонстрируют неумение провести его комплексный анализ, что впоследствии сказывается на качестве написания сочинения-рассуждения.

Задания базового уровня сложности

Задания базового уровня сложности у сдающих экзамен особых затруднений не вызвали. Исключение составляют задания: «Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи» (процент выполнения – 64,6); «Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи» (процент выполнения – 60,6); «Функционально-смысловые типы речи» (процент выполнения – 54,2). Также сообщается, что выпускники 2018 года хуже «предшественников» справились с заданием на «Правописание корней».

Задания высокого уровня сложности

Эксперт отмечает, что процент успешного выполнения заданий высокого уровня сложности продолжает оставаться весьма небольшим.

Употребление паронимов

В этом году подавляющее большинство выпускников допустили ошибки в употреблении паронимов. Согласно данным, в 30% случаев участники ЕГЭ перепутали паронимы «представить» и «предоставить».

Задание 25

Задание под номером 25, предполагающее соотнесение функции изобразительно-выразительного средства с термином в списке, по-прежнему дается выпускникам непросто. В этот раз трудности возникали у участников ЕГЭ при определении градации, метафоры и контекстных антонимов.

Низкий уровень пунктуационной грамотности

Уровень пунктуационной грамотности выпускников и в 2018 году остается невысоким. Наибольшее количество ошибок экзаменуемые допускают в заданиях: «Пунктуация в предложениях с вводными конструкциями», «Пунктуация в предложениях с однородными членами», «Пунктуация в сложных предложениях, состоящих из нескольких частей».

Ошибки при написании сочинения

По-прежнему неудовлетворительным можно назвать уровень орфографической грамотности участников ЕГЭ при написании сочинения. Типичные ошибки: нарушения норм согласования и управления, неверное употребление конструкций с однородными членами, с прямой и косвенной речью, нарушения границ предложений. Также выпускники продолжают допускать большое количество речевых ошибок: плеоназм, тавтология, неверное употребление слова, немотивированное использование просторечной лексики. Сохраняются и проблемы с комментированием обозначенной проблемы исходного текста

Рекомендует эксперт следующее.

«Работа над ошибками», по мнению Ирины Петровны, должна строиться с учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося. Таким образом, каждый учитель должен ответить для себя на вопросы: как учится ученик и в какой форме лучше его обучать; каковы сильные стороны ученика и как их можно развить; в чем он испытывает трудности и как их можно преодолеть и др.

Также в методический материал были включены комментарии к предстоящим изменениям в ЕГЭ в 2019 году. О том, что ждет выпускников в новом учебном году, вы можете узнать в нашем материале.