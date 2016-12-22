Эксперты отмечают рекордные сроки начала страховых выплат

АСВ оперативно реагирует на сложившиеся условия, рассказал ИА «Татар-информ» аналитик компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков, при этом эксперт отмечает единичность подобных случаев.

«Выплаты компенсаций фактически начнутся мгновенно. По многим другим банкам раньше АСВ затягивало выплаты. Они начинались, как правило, через 2-3 месяца. Здесь же вероятно это сделано для того, чтобы нормализовать ситуацию в банковской системе Татарстана», — рассказал Кочетков.

Не просто так были отобраны и банки-агенты, на выбор скорее всего влияла их доступность клиенту и финансовая устойчивость.

«АСВ выбирает банки не просто так. Им агентство перечисляет средства, поэтому банки должны отвечать некоторым требованиям: разветвленности сети, устойчивости, то есть они должны быть доступными клиенту», — отмечает эксперт.

Выплаты страховых возмещений клиентам Татфондбанка будут осуществляться через отделения «Сбербанка», ВТБ 24 (ПАО), «Россельхозбанка», банка «ФК Открытие» и «Ак Барс» банка и начнутся 26 декабря 2016 года, в ближайший понедельник.