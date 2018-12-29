Эксперты рассказали, как должны функционировать школьные библиотеки

В Российской академии образования подготовили практическое руководство по работе школьных библиотек.

Документ получил название «Технология работы школьной библиотеки». Он включает в себя описание различных видов библиотечной деятельности: инструктивно-методические материалы по вопросам организации, планирования и отчетности библиотек; комплектования и хранения фондов; учета и обработки документов, ведения каталогов, картотек; справочно-библиографической, информационной, культурно-массовой работы и др.

Практическое руководство было подготовлено специалистами Методического отдела Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования.

Ознакомится с документом можно на сайте РАО.