Эксперты сошлись во мнении об обязательном преподавании татарского языка в качестве государственного

В Академии наук Республики Татарстан сегодня прошел круглый стол «Конституция: права и гарантии изучения родных и государственных языков». В мероприятии приняли участие представители научного сообщества, сферы образования и политики, пишет ИА «Татар-информ».

Открывая заседание, вице-президент Академии наук РТ Дания Загидуллина сделала акцент на том, что Конституция РТ, которая в этом году отмечает 25-летний юбилей, возложила на государство обязанности по защите базовых ценностей, среди которых права и свободы человека, основы демократического порядка.

«За последние два месяца в связи с широким обсуждением вопроса преподавания родных языков мы как практики почувствовали, что Конституция охватывает практически все области жизни общества», — сказала Загидуллина. Она добавила, что Конституция России в свою очередь гарантирует всем проживающим в РФ народам право на сохранение родного языка, а также наделяет регионы полномочиями устанавливать свои государственные языки.

По словам директора Дома Дружбы народов РТ, депутата Госсовета Республики Татарстан Ирека Шарипова, на представительном собрании по вопросам совершенствования языковой политики и урегулированию вопроса об изучении русского и татарского языков в школах РТ, прошедшем 25 октября, участники проявили житейскую мудрость и сошлись в едином мнении по языковому вопросу.

Учителя, родители и лидеры национально-культурных автономий были настроены на конструктивный диалог, отмечает Ирек Шарипов. По итогам той встречи была принята резолюция, согласно которой решено инициировать обращение в Министерство образования и науки РФ. Основные тезисы резолюции заключаются в том, чтобы с 1 января 2018 года объемы обучения русского языка довести до уровня, установленного Министерством образования и науки РФ для всех типов образовательных учреждений; в 10 – 11-х классах обучение татарскому языку перевести на добровольную основу и обеспечить преподавание татарского языка (государственного языка РТ) как обязательного предмета на уровне начального, общего и основного общего образования.

Заместитель директора лицея Иннополиса, учитель года России-2014 Алла Головенькина считает, что интерес к предмету зависит от двух факторов: качества преподавания и уважения к татарскому народу. Сфера преподавания татарского языка, по ее мнению, является той образовательной средой, которую нельзя потерять.

По мнению заместителя председателя Ассамблеи народов РТ Майи Хухунашвили, вопрос обязательного преподавания государственного языка не подлежит обсуждению. Дискуссия возможна лишь по вопросам качества преподавания. «В республике, где предоставляется возможность для изучения и сохранения родных языков разных народов, мне сейчас приходится говорить в защиту государственного (татарского — прим. Т-и) языка. Я как-то неловко себя чувствую, никогда бы не подумала, что мне придется это делать. Я думаю, что государственные языки должны изучаться в обязательном порядке, как и предусмотрено Конституцией, законодательством», — отмечает она.

Председатель Общественной палаты Республики Татарстан Анатолий Фомин также считает, что преподавание татарского языка в качестве государственного должно сохранять обязательный характер. Саму же дискуссию необходимо перенести из правовой в культурную и научную плоскости.

Представители национально-культурных автономий РТ в ходе диалога отметили, что в Татарстане созданы комфортные условия для сохранения и развития различных языков народов России и зарубежных стран. Работают национальные и воскресные школы.

По завершении круглого стола вице-президент АН РТ Дания Загидуллина подвела его итоги. Тезисы звучат следующим образом:

— Конституция и законодательство Российской Федерации и Республики Татарстан гарантируют и создают правовую базу изучения родных языков народов России и государственных языков республик в составе Российской Федерации. Данные правовые акты никем не оспорены и являются базовым постулатом государственной национальной политики Российской Федерации;

— поддержка Президентом Российской Федерации В.В. Путиным как гарантом конституционных прав и свобод граждан, этнокультурного и религиозного многообразия многонациональной страны является залогом ее дальнейшего развития с опорой на богатое историко-культурное и духовное наследие;

— многонациональный мир и согласие, выверенная языковая политика долгое время служили и служат важнейшим ценностным ориентиром и приоритетом в работе органов власти и институтов гражданского общества Татарстана. Это позволяет республике быть одним из российских лидеров социально-экономического развития и опорным регионом страны. Общепризнано высокое качество татарстанского образования. Не стоит ставить под сомнение то, что доказало свою жизненность и эффективность;

— в Татарстане полностью выполняются поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 20 июля 2017 года. Часы изучения русского языка доведены до уровня, рекомендуемого Минобрнауки России. Родные языки из числа языков народов Российской Федерации изучаются на добровольной основе по выбору. Государственный язык республики один (помимо государственного русского) и этим предопределен его добровольный выбор (один из одного, в отличии от субъектов, где несколько государственных республиканских языков и выбор этим обусловлен);

— международный опыт полилингвального обучения позитивен. Множество примеров, когда два языка — общенациональный и региональный имеют статус государственных и обязательны к изучению в отдельных частях страны. Это помогает сохранять язык и культурное многообразие;

— изучение нескольких языков способствует развитию головного мозга, в частности памяти и способностей решать одновременно несколько задач и хорошо ориентироваться при этом. Это важно знать родителям;

— к сожалению, поручения Президента Российской Федерации по языковому вопросу порой некорректно истолковываются. Вместо научного обсуждения и принятия взвешенных решений совместно с органами образования допускаются методы давления на директоров школ и учителей, что негативно отражается на учебном процессе и психологической атмосфере в образовательных организациях;

— резкие действия прокуратуры, игнорирование конституционных прав татарстанцев на изучение государственного языка со ссылкой на федеральный закон об образовании (который не исполняется Министерством образования и науки РФ в части принятия вариативного плана ФГОС для республик Федерации, где есть государственные языки) ведут к нарастанию межнациональной напряженности, что недопустимо и губительно для общественного согласия;

— при непринятии Министерством образования и науки РФ в ближайшее время вариативного плана Госстандарта (для республик Федерации, где есть государственные языки) видится необходимым обращение в судебные органы с целью признания невыполнения федеральным министерством своих обязанностей (предусмотренных законом) и судебного решения обязывающего это сделать;

— оптимальной видится компромиссная модель изучения языков, предложенная на республиканском представительном собрании по урегулированию вопроса об изучении русского и татарского языков, организованном Ассамблеей народов Татарстана, где предусматривается увеличение изучения русского языка, сохранение в предметной области изучения государственного татарского языка (с уменьшением часов преподавания) и введение добровольного изучения родных языков по выбору.