Экзаменационные материалы ЕГЭ будут доставляться по Интернету

Федеральная служба по надзору в сфере образования проводит апробацию технологии доставки КИМ ЕГЭ через Интернет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рособрнадзор начинает работу по внедрению сетевой технологии передачи контрольно-измерительных материалов в пункты проведения экзаменов. Такая процедура доставки экзаменационных материалов, считают эксперты, оптимизирует и усовершенствует процесс изготовления КИМ. Для проведения апробации будут использованы материалы по учебному предмету «География».

«Рособрнадзор ведет планомерную работу по совершенствованию технологии доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в пункты проведения экзаменов. Мы уже практически полностью отказались от доставки контрольных измерительных материалов на бумажных носителях, перейдя на технологию печати всего комплекта экзаменационных материалов в ППЭ. Внедрение новой технологии позволит еще больше оптимизировать процесс доставки, повысить защищенность экзаменационных материалов и сократить возможность вмешательства человеческого фактора», — заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Участие в апробации 1 ноября примут более 800 ППЭ из 71 региона России.