Энгель Фаттахов и директора двух школ вошли в состав оргкомитета по подготовке мероприятий в год Л. Толстого

Утвержден состав оргкомитета по провидению мероприятий, приуроченных к году Л. Н. Толстого. На днях распоряжение подписано Премьер-министром РТ А. Песошиным. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации РТ.

В состав комитета вошли сам Премьер-министр, министр образования и науки Энгель Фаттахов, министр культуры Айрат Сибгатуллин, директора казанских гимназии № 93 и школы № 39 Ирина Александровская и Галина Назипова, генеральный директор ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов, председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев, ректор КФУ Ильшат Гафуров, руководитель республиканского агенства по печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов, директор национальной библиотеки Сююмбика Зиганшина и другие.

Согласно распоряжению, оргкомитет должен в течение месяца разработать и предоставить план мероприятий. Напомним, на послании Рустама Минниханова Госсовету РТ 2018 год в Татарстане был объявлен годом писателя Льва Толстого, тесно связанного с Казанью.