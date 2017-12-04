Министр образования и науки РТ ушел в отставку

Заместитель премьер-министра РТ – министр образования и науки Энгель Фаттахов покидает свой пост. Сегодня Рустам Минниханов своим указом освободил Энгеля Наваповича от занимаемой должности.

Разговоры о скорой отставке министра ходили в последние несколько месяцев. Сомнений в том, что в министерстве грядут серьезные изменения. не осталось после 33-го заседания Госсовета республики, на котором стало известно, что федеральное профильное министерство не пойдет навстречу Татарстану и не станет одобрять компромиссный вариант преподавания татарского языка, предложенный министром. Кроме того, тогда из прокурорского доклада стало известно о 3856 фактах нарушения ФЗ «Об образовании», выявленных в школах республики.

Пресс-служба Президента сообщила о том, что Энгель Фааттахов, проработавший на посту министра образования и науки РТ пять лет, с сегодняшнего дня покидает его.

Журналы «Мәгариф» и «Гаилә һәм мәктәп» плодотворно сотрудничали с Минобром во главе с Энгелем Наваповичем. Для нашей редакции он был руководителем, который отстаивал интересы татарского языка.

Мы вспомнили ключевые события, которые прошли в уходящем 2017 году в системе образования Татарстана под руководством Энгеля Фаттахова .

В начале февраля в Академии наук РТ состоялось республиканское совещание по вопросу разработки Концепции преподавания татарского языка и литературы, где участвовали представители академии, Минобрнауки, начальники отделов национального образования районных управлений, директора школ и учителя. Вице-президент Академии наук Татарстана Дания Загидуллина и заведующая Высшей школы татаристики и тюркологии им. Г. Тукая Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ Гульшат Галиуллина рассказали педагогам о Концепции преподавания татарского языка и литературы. Так же в феврале в казанской школе № 179 состоялся методический семинар для учителей татарского языка и литературы, в ходе которого Рашат Якупов ознакомил педагогов с учебно методическим комплексом «Салям» для обучения русскоязычных детей.

В марте учителя татарского языка и литературы поделились опытом с коллегами из Свердловской области. Встреча прошла в рамках договора о сотрудничестве области с Татарстаном

В апреле министр образования и науки республики поздравил Казанский государственный архитектурно-строительный университет с 25-летием с тех пор, как техническим профессиям стали обучать и на татарском языке. Апрель запомнится V Международной олимпиадой по татарскому языку и литературе, в которой участвовали представители 13 зарубежных стран и 25 субъектов РФ. 24 апреля школьники написали республиканский тест по татарскому языку и литературе.

В июне в Актанышском районе стартовала закрытая смена летнего лагеря, в котором детей учили свободно говорить на татарском языке.

В июле состоялась презентация первого образовательного канала на татарском языке «Уен ТВ».

В ноябре на 33 заседанни Госсовета Энгель Фаттахов выступил с докладом о компромиссном варианте преподавания татарского языка в школах республики, в котором предусматривалось обязательное изучение госязыка в объеме двух часов.