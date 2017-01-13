Энгель Фаттахов заявил о важности повышения квалификации работников образования

Повышение уровня подготовки педагогических кадров Татарстана, привлечение наиболее квалифицированных учителей в учреждения образования являются приоритетными. Об этом заявил сегодня вице-премьер РТ – министр образования и науки Энгель Фаттахов на встрече с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе школ республики.

Встреча прошла в период повышения квалификации замруководителей школ по программе «Основные направления деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе базовой школы в условиях реализации ФГОС».

Энгель Фаттахов отметил, что развитие человеческого капитала зависит от того, насколько высоко подготовлены педагогические кадры. Он подчеркнул, что органы образования несут ответственность за обучение и воспитание учащихся.

Министр напомнил, что в Татарстане выделяются средства на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, создание инновационных проектов, стимулирование и развитие учителей. А задачей каждого работника образования остается работа над повышением уровня профессионального развития.

По материалам ИА «Татар-информ».