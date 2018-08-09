Эстафета флага WorldSkills начинает путешествие по России!

В Южно-Сахалинске в рамках церемонии открытия финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) дали старт федеральному этапу Эстафеты флага WorldSkills – уникального проекта, который призван объединить участников движения по всему миру, сообщает пресс-служба Оргкомитета 45-го мирового чемпионатаWorldSkills Kazan. Почетными гостями церемонии стали заместитель министра образования и науки РФ Ирина Потехина, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

Эстафета флага WorldSkills началась в прошлом году. Флаг был торжественно передан городу-организатору Казани на церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills AbuDhabi 2017. Затем он был доставлен в Сочи – там был официально дан старт проекту «Эстафета флага». В декабре 2017 года флаг был отправлен на Международную космическую станцию, где пробыл на протяжении больше двух месяцев до возвращения на Землю в конце февраля.

Российский этап Эстафеты пройдет в рамках корпоративных и отраслевых чемпионатов, затронет все центры федеральных округов. Флаг посетит регионы лидеров промышленности и крупнейшие предприятия России, а затем совершит путешествие поРТ. Финальной точкой Эстафеты Флага WorldSkills станет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году.