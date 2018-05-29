Этим летом в Татарстане будет запущен портал безопасного отдыха на воде

Этим летом в Татарстане будет запущен портал «Безопасная рыбалка» и «Безопасный отдых на воде». На новом сайте будет собрана подробная информация о разрешенных местах для купания, а также сведения о популярных среди отдыхающих диких пляжах.

Каждый желающий сможет узнать, где можно отдыхать, а где не стоит. Информация о несанкционированных пляжах будет содержать в себе сведения о том, какую опасность таит это место. Также будут отмечаться места, где утонули купающиеся. Об этом рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Самое главное, мы надеемся на обратную связь – чтобы отдыхающие сами отмечали опасные места. Также на портале будет собрана информация о правилах поведения на воде и возможных штрафах за их нарушения», – отметил Юрий Венедиктов.

В зимний период на портале «Безопасная рыбалка» будет указана информация о толщине льда на реках республики. Выходить на тонкий лед запрещено законом – за это полагается штраф.

«Также на портале будет размещена информация о правилах оказания первой помощи пострадавшему», – поделился Юрий Венедиктов.

По материалам ИА «Татар-информ».