Фигуристке Алине Загитовой подарили квартиру

– Когда мы общались с родителями, они сказали, что у тебя есть мечта улучшить жилищные условия семьи, – отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

– С вашего разрешения, я подарю квартиру родителям, – заявила Алина Загитова, поблагодарив руководителя региона.