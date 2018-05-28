Фигуристке Алине Загитовой подарили квартиру

Власти Удмуртии подарили олимпийской чемпионке в одиночном катании в Пхенчхане Алине Загитовой четырехкомнатную квартиру в Ижевске. Как сообщает «Российская газета», сертификат и ключи Алина получила сегодня, в резиденции главы республики.
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– Когда мы общались с родителями, они сказали, что у тебя есть мечта улучшить жилищные условия семьи, – отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.
– С вашего разрешения, я подарю квартиру родителям, – заявила Алина Загитова, поблагодарив руководителя региона.