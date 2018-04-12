ФИПИ: Итоговое собеседование по русскому языку состоит из 4-х заданий

Что представляют собой задания устного собеседования? Об этом в ходе мультимедийной конференции рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. Она сообщила, что завтра девятиклассником предстоит выполнить четыре задания.

13 и 16 апреля ученики 9-х классов пройдут устое итоговое собеседование по русскому языку, которое в этом году состоится лишь в формате апробации. Выполнить задания предстоит ученикам 291 школы Татарстана. Сегодня глава ФИПИ рассказала о том, как будет проходить собеседование. Она сообщила, что такой формат экзамена направлен на мониторинг следующих навыков учащихся: знание норм русского языка, соответствие интонации пунктуации, темп чтения, соблюдение фактологии, выполнение коммуникативной задачи речи.

Собеседование состоит из четырех заданий. «Первое задание — это чтение текста вслух. Предлагаются некоторые форматы текстов научно-публицистического характера. Тексты связаны с жизнью выдающихся людей нашей Российской Федерации. Это и космонавты, и ученые, и писатели, и другие выдающиеся деятели, которые оставили свой серьезный след в истории нашей страны. Есть две минуты на подготовку. После чего воспроизводиться чтение в слух», – рассказала Оксана Решетникова.

Второе задание, которое предстоит завтра пройти девятиклассникам, может показаться простым. Необходимо будет пересказать текст и включить в него связанную с текстом цитату. «Третье задание выполняется по определенной тематике. Это высказывание по теме, которую выбирает сам девятиклассник», – пояснила руководитель ФИПИ. Эта часть собеседования представляет собой монолог ученика. Четвертое задание — опрос, который проводиться собеседником выпускника девятого класса.

Отметим, что во время апробации итогового собеседования в аудитории будут присутствовать учащийся, экзаменатор-собеседник и экзаменатор-оценщик. Максимальный балл, который может набрать ученик, — 19. Экзамен будет считаться зачтенным, если девятиклассник набрал 10 или более баллов.