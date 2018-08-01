ФИПИ начал публикацию методических рекомендаций для учителей

Федеральный институт педагогических измерений начал публикацию методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года.

Материалы доступны для ознакомления на сайте ФИПИ в разделе «ЕГЭ и ГВЭ-11/Аналитические и методические материалы», сообщает пресс-служба Рособрнадзора. Методические рекомендации публикуются до начала учебного года, чтобы учителя смогли учесть их в своей работе в течение всего года и эффективнее помочь выпускникам подготовиться к ЕГЭ.

Публикация методических материалов по всем предметам будет завершена до конца текущей недели.