ФИПИ начал публикацию методических рекомендаций для учителей

Август 28, 2018 1

Федеральный институт педагогических измерений начал публикацию методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года.кимы

Материалы доступны для ознакомления на сайте ФИПИ в разделе «ЕГЭ и ГВЭ-11/Аналитические и методические материалы», сообщает пресс-служба Рособрнадзора.  Методические рекомендации публикуются до начала учебного года, чтобы учителя смогли учесть их в своей работе в течение всего года и эффективнее помочь выпускникам подготовиться к ЕГЭ.

Публикация методических материалов по всем предметам будет завершена до конца текущей недели.

Комментарий

  1. Сара
    28.08.2018 - 16:05

    Мы ждали методические рекомендации! Спасибо, что сообщаете об этом

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