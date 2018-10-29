ФИПИ обнародовало методические рекомендации по проведению итогового сочинения

На официальном сайте Федерального института педагогических измерений были опубликованы методические рекомендации по проведению итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году.

Всего ФИПИ представило восемь методических документов:

Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения) для органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования; Рекомендации по техническому обеспечению организации и проведения итогового сочинения (изложения); Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения); Критерии оценивания итогового сочинения (изложения); Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения); Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования; Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для участников итогового сочинения (изложения); Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения).

Также ФИПИ опубликовало комментарии к темам итогового сочинения 2018/2019 учебного года.

С ними и с методическими материалами можно ознакомиться на официальном сайте института.