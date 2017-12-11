Cегодня в 17.30 в г. Казани пройдет Гала-концерт IV Республиканского фестиваля студенческого творчества «День иностранного студента Республики Татарстан».

Организаторами Гала-концерт Фестиваля являются Молодёжный центр культур и диалога РТ совместно с Молодёжной Ассамблеей народов Татарстана при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Фестиваль проводится в рамках исполнения Государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2020гг.» в целях социальной адаптации и интеграции иностранных студентов в молодёжную общественную среду нашей республики. Такие мероприятия позволяют не просто воспитать студенчество нашей республики в духе взаимообогащения и уважения к традициям разных народов, но и сохранить межкультурный диалог среди молодёжи Татарстана.

В этом году было подано 74 заявки из 13 высших учебных заведений Республики Татарстан, в которых обучаются иностранные студенты. Многие участники Гала-концерта стали лауреатами фестиваля в своем учебном заведении. По итогам работы республиканского жюри Фестиваля в финал вышли 29 участников и творческих коллективов из 20 стран мира.

Всего будет представлено 4 номинации: «вокал», «хореография», «музыка» и «театр».