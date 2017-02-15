Генпрокуратура утвердила обвинение по делу «хабаровских живодерок»

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу «хабаровских живодерок», далее материалы направят в суд для рассмотрения по существу, сообщил в среду журналистам официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех хабаровчан… После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Индустриальный районный суд Хабаровска», — сказал он.

В зависимости от роли каждого, они обвиняются по статьям «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды». Как сообщал СК РФ, по делу проходят две девушки и их 18-летний знакомый.

По версии следствия, минувшим летом две несовершеннолетние подруги систематически издевались над животными, увечили их и убивали. Их жертвами стали птенцы, голуби, кошки и собаки — всего не менее 15 животных.

Кроме того, по данным следствия, одна из обвиняемых в 2015-2016 годах размещала на странице соцсети «изображения и тексты, оскорбляющие чувства верующих». Также ей вменяют публикацию видео «со сценами унижения достоинства молодого человека <…> по признаку принадлежности к социальной группе» (какой именно — не уточняется).

Еще один вменяемый фигуранткам эпизод — нападение на жителя Хабаровска, в ходе которого девушки «завладели 600 рублями» и «причинили его здоровью легкий вред».

Источник: https://ria.ru.