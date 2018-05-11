Генсекретарь ОИС: KazanSummit играет ключевую роль в международном сотрудничестве

KazanSummit играет ключевую роль в международном сотрудничестве. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, доктор Юсеф бен Ахмад Аль-Осеймин после завершения встречи со студентами в Институте востоковедения и международных отношений КФУ, сообщает ИА «Татар-информ».

«KazanSummit играет ключевую роль в международном сотрудничестве, а также служит мостом между Россией и ОИС», – сказал Юсеф бен Ахмад Аль-Осеймин.

Он также отметил теплый прием в Татарстане, который организовал Президент РТ Рустам Минниханов. «Жители республики должны гордиться своим Президентом, который работает с 7 утра до 9 вечера. Я все это время находился вместе с ним, – подчеркнул генсекретарь ОИС. – Благодарен Председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину, который меня сопровождал, дал возможность прокатиться на автомобилях «Москвич» и «Победа».